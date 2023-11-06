Перевищив швидкість: нардеп Ніколаєнко за смертельну ДТП отримав повідомлення про підозру

Народний депутат може відправитися у в'язницю на термін до восьми років.
В Україні повідомили про підозру народному депутату Андрію Ніколаєнко, який нещодавно вчинив смертельну ДТП на трасі Київ — Чоп на Житомирщині.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР
Як зазначається, слідчі повідомили про підозру народному депутату, який 3 листопада на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району на смерть збив 18-річну дівчину.
“Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події”, - розповіли в ДБР.
Народному депутату повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Ніколаєнко після аварії на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що за кермом перебував саме він і що обіцяє співпрацювати зі слідством.
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