Перевищив швидкість: нардеп Ніколаєнко за смертельну ДТП отримав повідомлення про підозру

Народний депутат може відправитися у в'язницю на термін до восьми років.

В Україні повідомили про підозру народному депутату Андрію Ніколаєнко, який нещодавно вчинив смертельну ДТП на трасі Київ — Чоп на Житомирщині.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР

Як зазначається, слідчі повідомили про підозру народному депутату, який 3 листопада на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району на смерть збив 18-річну дівчину.

“Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події”, - розповіли в ДБР.

Народному депутату повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Ніколаєнко після аварії на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що за кермом перебував саме він і що обіцяє співпрацювати зі слідством.

Читайте також: