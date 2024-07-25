Перевізник намагався заробити 60 тисяч доларів на ухилянтах

Підозрюваний мав доставити 10 чоловіків з Вінницької до Одеської області.

У Вінницькій області правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який погодився допомогти 10 чоловікам призовного віку втекти з України. За незаконний перетин кордону кожен ухилянт заплатив йому 6 тисяч доларів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські встановили, що підозрюваний мав доставити 10 чоловіків з Вінницької до Одеської області. Після цього військовозобов'язані планували нелегально перетнути державний кордон.

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Перевізнику, який на своїх "послугах" намагався заробити одразу 60 тисяч доларів, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб до протиправної діяльності.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями.

Зловили одразу 27 ухилянтів - хотіли втекти до Молдови!

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