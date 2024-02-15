Перевізник ухилянтів на Закарпатті не зміг довго ховатися від правосуддя: що сталося (фото)

Організатора незаконних переправлень осіб призовного віку через державний кордон затримали оперативні співробітники Чопського прикордонного загону на одній з вулиць Ужгорода. Правопорушник тривалий час переховувався від суду.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

43-річного чоловіка підозрюють у вчиненні впродовж 2023 року декількох правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 332 ККУ.

Підозрюваного доставили до Ужгородського міськрайонного суду, судовий розгляд справи відновлено.

Підозрюваного доставили до Ужгородського міськрайонного суду / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, раніше прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону на Закарпатті затримали двох місцевих мешканців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина.

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