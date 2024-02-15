Перевізник ухилянтів на Закарпатті не зміг довго ховатися від правосуддя: що сталося (фото)

Підозрюваного доставили до Ужгородського міськрайонного суду.
Організатора незаконних переправлень осіб призовного віку через державний кордон затримали оперативні співробітники Чопського прикордонного загону на одній з вулиць Ужгорода. Правопорушник тривалий час переховувався від суду.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
43-річного чоловіка підозрюють у вчиненні впродовж 2023 року декількох правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 332 ККУ.
Підозрюваного доставили до Ужгородського міськрайонного суду, судовий розгляд справи відновлено.
Нагадаємо, раніше прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону на Закарпатті затримали двох місцевих мешканців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина.
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