Переворот та "народні республіки": СБУ показала допит агента РФ, який хотів захопити владу на заході України

Переворот та "народні республіки": СБУ показала допит агента РФ, який хотів захопити владу на заході України

Російський агент розповів, що ворожа спецслужба завербувала його ще влітку 2021 року.

Російські спецслужби планували переворот та створення "народних республік" у західних областях України. Для цього РФ завербувала агентів, які повинні були захопити владу.

Про це повідомляє СБУ, яка опублікувала відео допиту російського агента.

Російський агент розповів, що ворожа спецслужба завербувала його ще влітку 2021 року.

"На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію", - повідомили в СБУ.

Завербований колаборант розповів, що йому РФ запропонувала створити "народну владу", члени яких мають бути обрані "із низів" суспільства.

"Тобто делегати мають вибиратись спочатку з сіл, потім - районні ради, обласні ради, а далі - "республіканські ради". На "республіканських зборах" ми повинні прийняти ряд документів, зокрема і звернення до діючої влади. І якщо влада не погодиться добровільно піти, то тоді має бути силове рішення", - каже колаборант.

Російський агент розповідає, що йому наказали знайти 500 ветеранів АТО та озброїти їх. Саме ці люди і повинні були захопити владу в західних областях України.

"Ці люди повинні були захопити адмінбудівлі та повалити владу. Я зустрівся з людиною, яка була спецпризначенцем. Це відбувалось у жовтні-листопаді 2021 року. Я його запитав, чи може він знайти осіб, які будуть залучені до захоплення влади", - сказав колаборант.

Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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