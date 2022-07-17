"Перевозив небезпечний вантаж": у МЗС назвали попередню причину падіння українського літака в Греції

В результаті загинули 8 членів екіпажу.

В МЗС України прокоментували авіакатастрофу.

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів",- написав речник МЗС Олег Ніколенко.

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Він додав, що це був комерційний вантаж, а на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

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Нагадаємо, що у ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії.

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