Atlas Festival разом із фондом «Повернись живим» та ПриватБанком зібрали 121 937 691 гривень у межах "Збору №13" на захист українського неба від ворожих дронів. Це на 21 мільйон більше, ніж заявлена мета — і найбільший результат за всю історію благодійних ініціатив фестивалю.

Благодійними партнерами збору стали: ПриватБанк, Аврора, Uklon, Royal House, ЛУН, BMW Україна, Автострада, Дарниця, Zagoriy Foundation, Tabletki.ua, Robota.ua, EconomClass, PROM, MacPaw, Нова Пошта, Maincast, ARX, BUKI, Хапай авто, Kiss my apps.

Медіапартнери фестивалю: 1+1 media, 1+1 Україна, ТЕТ.

У межах кампанії було створено три вірусні ролики за участі українських артистів та інфлюенсерів. Глядачі побачили відео з Женею Галичем і Тарасом Чмутом, неочікуваний фіт «Океану Ельзи» з Bad Street Boys на оновлену версію культової пісні «911», а також ролик у стилі саги про Гаррі Поттера — «13 друзів Atlas і філософський камінь», у якому з’явилися Віталій Козловський, Марк Куцевалов, EL Кравчук та багато інших.

Особливістю цьогорічної кампанії стало залучення глядачів до команди друзів фестивалю Atlas. Зробивши донат, кожен українець міг стати частиною ініціативи, яка наближає перемогу.