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Переїхала з окупованого міста: у Дніпрі дитина намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з мосту

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Переїхала з окупованого міста: у Дніпрі дитина намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з мосту

Фото: Молодий буковинець

Дитина намагалася вчинити самогубство.

У Дніпрі 15-річна дівчинка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з Центрального мосту. Разом із родиною підліток переїхала з тимчасово окупованого РФ Сєвєродонецька.

Подія сталася 28 грудня, повідомляє "Інформатор".

Дівчинку встигли врятувати. На місце приїхали медики, поліція, туди викликали маму. В ситуації розбиратимуться ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, у Польщі 42-річна жінка кинулась під автомобіль, дізнавшись про загибель 20-річної доньки в Україні. Поліція зупинилась, щоб допомогти жінці, проте вона виривалась та кричала українською мовою. 

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

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