Переїхав кілька разів і зник з місця ДТП: у Дніпрі водій легковика збив жінку

Переїхав кілька разів і зник з місця ДТП: у Дніпрі водій легковика збив жінку

Винуватця аварії розшукують правоохоронці.

У Дніпрі 5 липня водій легковика збив жінку, яка переходила дорогу. Після чого чоловік ще кілька разів переїхав постраждалу.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія трапилася в районі будинку №122 на вулиці Вологодській. Водій автомобіля "Славута" наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Легковик протягнув жінку близько 20 метрів, після чого водій здав назад і ще два рази переїхав постраждалу.

Згодом чоловік зник з місця ДТП. У той же час жінку з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до обласної лікарні ім. Мечникова.

"Славуту" правоохоронці згодом знайшли на вулиці Сакко, проте за кермом транспортного засобу вже був інший чоловік. На місці працював слідчий по ДТП. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що в Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги зіткнулися два автомобілі. Після цього одне з транспортних засобів загорілося.

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