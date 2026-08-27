ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Переїзд пенсіонера до дітей: у ПФУ пояснили, що буде із житловою субсидією

Зміна місця проживання пенсіонера не означає автоматичного позбавлення субсидії, однак про переїзд до дітей необхідно повідомити Пенсійний фонд упродовж 30 днів, аби уникнути скасування виплат.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Субсидія

Субсидія

Переїзд пенсіонерів до дітей ще не означає, що вони втратять житлову субсидію. Попри це, після зміни місця проживання право на допомогу та її розмір можуть змінитися.

Про це йдеться у заяві Пенсійного фонду України.

Насамперед важливо, де людина фактично проживає та на яке житло оформлена субсидія. Державна допомога призначається на конкретне домогосподарство, а субсидія не може одночасно надаватися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання.

Тому якщо пенсіонер залишив своє житло і переїхав жити до дітей, йому варто повідомити про зміну обставин Пенсійний фонд України.

Чи потрібно повідомляти у ПФУ?

Так. Отримувачі субсидії повинні повідомляти ПФУ про зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Зокрема, йдеться про зміну складу зареєстрованих або задекларованих мешканців, соціального статусу чи складу сім’ї. На це дається 30 календарних днів із моменту виникнення змін.

Якщо людина переїхала до дітей і фактично проживає вже за іншою адресою, ПФУ може провести новий розрахунок з урахуванням нових обставин.

Чи вплинуть доходи дітей на субсидію?

Це залежить від конкретної ситуації. Розмір субсидії визначають, зокрема, з урахуванням складу домогосподарства та його сукупного доходу. Тому після переїзду до дітей розрахунок може змінитися.

Водночас сам факт переїзду до дітей не означає, що субсидію обов’язково скасують. ПФУ оцінює обставини домогосподарства та визначає, чи є право на допомогу і яким буде її розмір.

Що буде із субсидією на старе житло?

Якщо пенсіонер більше не проживає у своєму попередньому помешканні, це також потрібно врахувати. ПФУ зазначає, що основною умовою для призначення субсидії є фактичне проживання особи у житлі, на яке оформлюється допомога.

Тобто не варто просто продовжувати отримувати субсидію за старою адресою, не повідомивши про переїзд.

Що важливо зробити пенсіонеру?

Якщо людина переїхала до дітей, варто:

  • повідомити Пенсійний фонд про зміну обставин;

  • уточнити, за якою адресою фактично проживатиме пенсіонер;

  • з’ясувати, чи потрібно подавати нову заяву та декларацію;

  • перевірити, як зміна складу домогосподарства вплине на розмір субсидії.

Раніше ми писали про те, чи може отримати субсидію людина, яка тимчасово не працює.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie