Переїзд до іншого місця через війну: чи можуть українців звільнити з роботи

Переїзд до іншого місця через війну: чи можуть українців звільнити з роботи

Через війну українці змушені залишати свої домівки, переїжджати до інших регіонів країни, перетинати кордони. Чи можуть у випадку переїзду через війну звільнити громадян - читайте у матеріалі ТСН.ua

У випадку переїзду роботодавець не може звільнити вимушено переміщену особу, однак може призупинити дію трудового договору у зв’язку з неможливістю виконання роботи, зазначають спеціалісти центру Безплатної правової допомоги.

Працівник у випадку переїзду та призупинення дії трудового договору:

не вважається звільненим,

може працевлаштуватися на інше місце роботи за сумісництвом.

На час дії воєнного стану для ВПО скасовано обмеження в роботі за сумісництвом, що стосуються часу її тривалості. Працівника можна оформити не лише на пів ставки, а й на повний робочий день.

Внутрішньо переміщена особа, яка працює на підприємствах де запроваджений простій (він може бути оформлений як на всьому підприємстві, так і в окремих його підрозділах або щодо окремих працівників), забезпечується оплатою праці у розмірі не менше, ніж дві третини посадового окладу. Уряд прийняв рішення, відповідно до якого керівникам підприємств, що фінансуються коштом держбюджету, дозволено в межах фонду заробітної плати самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників. Однак, цей розмір не може перевищувати двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду.

Чи має право роботодавець звільнити людину з роботи, якщо вона виїхала за кордон під час війни. За словами фахівців, роботодавець не має права звільнити працівника, однак може призупинити дію трудового договору у зв'язку з неможливістю виконання до виконання роботи. Відповідно такі працівники мають змогу працевлаштуватись на інше місце роботи на умовах сумісництва.

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