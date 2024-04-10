Перейменували так перейменували: військовий обурився через зміну радянської назви вулиці на Кіровоградщині

У селі Велика Скельова Світловодської громади (Кіровоградська область) влада демонстративно глумиться над законами про декомунізацію та деколонізацію. Йдеться про перейменування вулиці 1 травня.

Про це написав військовий Вахтанг Кіпіані.

"Там вулицю 1 травня перейменували на... Першотравневу. Це вони там так помагають ЗСУ, тримаючи "фронт місцевого самоврядування", – обурився він.

Реакція Мережі

А Первомайськ на Ольвіополь як Вам?

У Софіївці на Криворіжжі Першого Травня перейменували на Травневу, а 8 Березня на Березневу. Те саме глумління. Причому робочу групу з перейменування у громаді очолюють молоді люди.

Ждуни руского міра...

Непотріб не зникає, там і фізичні зауваження вже не допоможуть...

Так а що ви хочете, коли є червоний день у календарі? Першотравень святкуємо? Так. То і перейменування таке

Водночас одна з користувачок зауважила, що на сайті Світловодської громади ще триває голосування. У переліку вулиці Першотравневої не було.

"Можливо рішення ухвалили раніше? Бо восени минулого року піднімали питання перейменування вулиць і більшість з них нейтральні (квіткові, урожайні...)", – припустила вона.

Раніше на Львівщині демонтували останню згадку про Радянський Союз.

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