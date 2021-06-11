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Скандальне перейменування проспекта Жукова в Харкові: міськрада вкотре оскаржуватиме рішення суду

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Скандальне перейменування проспекта Жукова в Харкові: міськрада вкотре оскаржуватиме рішення суду

УНІАН

Напередодні суд визнав незаконним попереднє рішення мерії.

Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення окружного адмінсуду про незаконне перейменування проспекту Жукова.

Про це повідомила пресслужба мерії.

У міськраді наголошують, що під час розгляду справи суд порушив норму процесуального права. Зокрема, йдеться про розгляд рішення без участі представників мерії незважаючи на те, що було надано заяву про неможливість з об'єктивних причин представників міської ради брати участь в засіданні.

"Суд необгрунтовано відмовив у всіх заявах і клопотаннях міської ради про направлення судового доручення, про призначення військової експертизи, про відкладення розгляду справи у зв'язку з проведенням експертного дослідження, виклик у судове засідання експерта тощо", - йдеться у повідомленні.

До слова, йдеться про рішення суду від 10 червня. Ним суд знову визнав незаконним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова у лютому 2021 року.

Нагадаємо, що проспект Маршала Жукова у Харкові у 2016 році підпав під "Закон про декомунізацію" і його перейменували у проспект Петра Григоренка (громадського діяча, правозахисника і генерала). Після цього харків'яни неодноразово направляли в мерію петиції з проханням повернути проспекту колишню назву. 

Цього року Верховний суд України залишив назву проспекту - Петра Григоренка. Утім, вже тричі Харківська міськрада ухвалювала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова.

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