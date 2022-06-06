Перейменувати Новомосковськ на Дніпропетровщині: петиція набрала необхідну кількість голосів

Петиція набрала необхідну кількість голосів, і тепер її має розглянути місцева влада.

Петиція щодо перейменування міста Новомосковськ у Дніпропетровській області набрала необхідну кількість голосів для розгляду місцевою владою.

Документ зареєстрували 18 березня у системі місцевих електронних петицій.

Станом на 6 червня петиція зібрала 211 голосів з 200 необхідних.

"Перейменування міста Новомосковськ та повернення історичної назви задля розірвання будь-яких зв’язків з країною-агресоркою", – йдеться в петиції.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оцінили кількість топонімів, які стосуються країни-агресорки Росії та радянського минулого. У місті нарахували 359 вулиць, провулків, проспектів та інших об'єктів топоніміки. Серед них майже кожний четвертий топонім має російський наратив.

Скріншот з petition.e-dem.ua

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