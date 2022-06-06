Перейменувати Новомосковськ на Дніпропетровщині: петиція набрала необхідну кількість голосів

Петиція набрала необхідну кількість голосів, і тепер її має розглянути місцева влада.
Петиція щодо перейменування міста Новомосковськ у Дніпропетровській області набрала необхідну кількість голосів для розгляду місцевою владою.
Документ зареєстрували 18 березня у системі місцевих електронних петицій.
Станом на 6 червня петиція зібрала 211 голосів з 200 необхідних.
"Перейменування міста Новомосковськ та повернення історичної назви задля розірвання будь-яких зв’язків з країною-агресоркою", – йдеться в петиції.
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оцінили кількість топонімів, які стосуються країни-агресорки Росії та радянського минулого. У місті нарахували 359 вулиць, провулків, проспектів та інших об'єктів топоніміки. Серед них майже кожний четвертий топонім має російський наратив.
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