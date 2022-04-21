Перейшов на бік окупантів і здавав військових: депутата Херсонської міськради запідозрили у держзраді

Перейшов на бік окупантів і здавав військових: депутата Херсонської міськради запідозрили у держзраді

Депутата Херсонської міської ради від партії "Нам тут жити" підозрюють у державній зраді. Чиновнику вже оголосили підозру та взяли його під варту.

За даними слідства, депутат Херсонської міськради, діючи всупереч присязі, перейшов на бік ворога. Маючи доступ до документів він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресорки Росії відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, окрім цього підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами. Він організовував розміщення особового складу військовослужбовців Росії та сприяв у проведенні ремонту їх техніки.

Щоб дискредитувати чинну владу депутат активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу "руського міра" на Херсонщину.

Затриманому вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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