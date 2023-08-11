"Перейшов у третій клас": що відомо про 8-річного Володю, якого росіяни вбили "Кинджалом" 

Стали відомі нові подробиці про 8-річного хлопчика, якого сьогодні в Коломийському районі на Прикарпатті вбила російська ракета.

Як повідомило у соцмережах Управління освіти Коломийської міської ради, йдеться про учня місцевого ліцею №2 Володимира Балабаника.

Директор ліцею, Володимир Семчук, в коментарі для ТСН.ua розповів про загиблого хлопчика.

Росіяни не залишили шансів вижити

За словами директора школи, це була гарна, доброзичлива, розумна та ввічлива дитина. Минулого року Володя навчався деякий час на сімейній, дистанційній формі.

"Це для нас неймовірний шок. Цей хлопчик перейшов у третій клас, вчителька дуже гарно про нього відгукується ", – розповів нам директор школи.

Після появи допису управління освіти, тисячі українців висловили слова співчуття. Наприклад, міський голова Коломиї Богдан Станіславський розповів, що росіяни не залишили хлопчикові шансів на життя.

"Під час удару він перебував на подвір’ї і отримав численні осколкові поранення. Дитину намагались врятувати, але, на жаль…", – написав міський голова.

За твердженнями інших дописувачів, хлопчикові виповнилось 8 років в липні.

Нагадаємо, зранку 11 серпня росіяни вдарили ракетами по Івано-Франківській області. Є влучання по цивільному об'єкту. На жаль, загинула дитина.

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