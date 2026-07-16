Перезапуск Кабміну: нардеп оприлюднив повний список кандидатів до уряду Корецького

Новий прем’єр-міністр України — Сергій Корецький / © Українська правда

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Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк оприлюднив перелік кандидатів на посади членів Кабінету міністрів України.

Відповідний список кандидатів до уряду під керівництвом нового прем’єр-міністра Сергія Корецького депутат опублікував у Telegram.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у новому уряді планується низка кадрових призначень.

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Весь перелік кандидатів на членів уряду Сергія Корецького

Дениса Анатолійовича Шмигаля — на посаду першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра енергетики України;

Тетяну Василівну Бережну — на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України — міністра культури України;

Всеволода Валерійовича Ченцова — на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталія Юрійовича Безгіна — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Вікторовича Бідного — на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрія Петровича Бутенка — на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Михайловича Вигівського — на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Миколайовича Висоцького — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколи Володимировича Калашника — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Олександровича Кіма — на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Сергійовича Кравченка — на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Кириловича Ляшка — на посаду міністра охорони здоров’я України;

Сергія Михайловича Марченка — на посаду міністра фінансів України;

Дениса Вячеславовича Маслова — на посаду міністра юстиції України;

Дениса Валерійовича Улютіна — на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксану Віталіївну Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.

Кандидати на посади нових членів уряду в Раді / © Telegram-канал Ярослава Железняка

«До речі, про гендерний баланс. В уряді буде тільки дві жінки. Що дуже помітно порівняно з урядом Свириденко», — зазначив Железняк.

Раніше ми писали про те, що відомо про нового прем’єра Сергія Корецького.

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