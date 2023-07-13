Перезавантаження улюбленої історії: стартували знімання "Жіночого лікаря. Нове життя" для "1+1 Україна"

FILM.UA Group та "1+1 Україна" розпочали знімання серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Прем’єра одного з найпопулярніших серіалів про лікарів відбудеться на телеканалі "1+1 Україна" і стане повним перезавантаженням вже улюбленої історії, яка відображатиме наше сьогодення.

Події розгортатимуться через деякий час після початку повномасштабного російського вторгнення у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Сюди приходить працювати головний герой - талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар, який був змушений переїхати до Києва із Сєвєродонецька.

Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом із донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

Прем’єра одного з найпопулярніших серіалів "Жіночий лікар. Нове життя" відбудеться на телеканалі "1+1 Україна".

Серіал зібрав цілу плеяду відомих українських акторів. В головних ролях відомий за фільмами "Щедрик" та "Захар Беркут" актор Андрій Ісаєнко, українська акторка, засновниця благодійної ініціативи Act Lots, зірка серіалу "Папік -2" Анастасія Цимбалару. А також український актор Іван Жилюк, зірка "Різниці у віці" Олексій Нагрудний, Ніна Набока, яку глядачі бачили в серіалі "Великі Вуйки". Також до акторського складу доєднались Олександра Люта, Олександра Епштейн, Олексій Зорін, Олена Михайличенко, Анатолій Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторін, Кирило Прокопчук, Людмила Курмель та інші.

Знімання проходять у спеціально побудованому павільйоні на FILM.UA, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням.

Продюсерами серіалу від каналу "1+1 Україна" виступають Максим Кривицький, Олеся Пазенко, Інна Кондратюк. Шоуранерка - Юлія Міщенко, режисери постановники - Андрій Колесник, Павло Мащенко, Сергій Сотниченко, оператор постановник - Олександр Детиненко, художник постановник - Наталія Барташ, художник гриму - Катерина Мелешко, художник костюмів - Тетяна Бессарабова, авторська група - Сергій та Наталія Шевченко, Ольга Артюх.

В головних ролях - Андрій Ісаєнко та " Анастасія Цимбалару.

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