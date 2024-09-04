"Перезавантаження" уряду: очільника МЗС Кулебу планують звільнити – ЗМІ

За даними анонімних джерел в команді президента готується низка звільнень в уряді.
За інсайдерською інформацією з джерел, близьких до президента України, у відставку можуть відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Про це пише "Українська правда".
"За їхньою інформацією [джерел в команді президента Зеленського – ред.], із кандидатурою на його [Дмитра Кулеби – ред.] місце ще визначаються, але найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга", – пише видання.
За даними джерел, в уряді готуються й інші звільнення, але прем'єр-міністром залишиться Денис Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали:
- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець;
- голова Фонду державного майна України Віталій Коваль;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
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