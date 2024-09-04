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"Перезавантаження" уряду: очільника МЗС Кулебу планують звільнити – ЗМІ

"Перезавантаження" уряду: очільника МЗС Кулебу планують звільнити – ЗМІ

Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу можуть звільнити з посади / Фото: ТСН

За даними анонімних джерел в команді президента готується низка звільнень в уряді.

За інсайдерською інформацією з джерел, близьких до президента України, у відставку можуть відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Про це пише "Українська правда".

"За їхньою інформацією [джерел в команді президента Зеленського – ред.], із кандидатурою на його [Дмитра Кулеби – ред.] місце ще визначаються, але найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга", – пише видання.

За даними джерел, в уряді готуються й інші звільнення, але прем'єр-міністром залишиться Денис Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали:

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