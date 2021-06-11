Пережив розстріл та мешкав на вулиці: у Чернівцях на роботу в комунальне підприємство взяли кота

Кота врятували комунальники та назвали Мироном Павловичем.

У Чернівцях в теплокомуненерго взяли на роботу кота. Його мета - інформувати про все важливе, що відбувається на підприємстві.

Про це повідомили в МКП "Чернівцітеплокомуненерго".

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Комунальники від імені тварини написали історію його життя. Також повідомили, що кота вони назвали Мироном Павловичем. З'ясувалось, що комунальники підібрали пухнастого на вулиці та спочатку поселили в котельні. Коли опалювальний сезон закінчився, тварину взяли в офіс, де кіт і жив.

Проте навесні кіт втік. На вулиці невідомі його підстрелили, пошкодивши хребет. Тварина доповзла до школи, де її і знайшли волонтери та відвезли до ветеринара. Небайдужі також повідомили про знущання в соціальних мережах. Тоді працівники "Чернівцітеплокомуненерго" впізнали свого улюбленця та забрали його з клініки.

"Як бачите, моя історія така ж нелегка, як і історія самого теплокомуненерго. Але зате тепер я знаю про них майже все. Мені доручили сповіщати про все важливе, що відбувається на Чернівцітеплокомуненерго", - повідомили комунальники від імені кота Мирона Павловича.

Нагадаємо, у поліції розповіли про стан кота, якого до непритомності бив у голову "конвоїр" з Хмельниччини.

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