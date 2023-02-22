Пережив теракт в Оленівці та російський полон: помер командир 1-го батальйону полку "Азов"

За інформацією дружини командира "Азова" Катерини Прокопенко, у захисника Маріуполя зупинилося серце.

Помер майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар", який захищав Маріуполь. Військовий пів року пробув у ворожому полоні та пережив теракт в Оленівці.

Про це повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі.

Також інформацію про смерть підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко.

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