Пережив інсульт, діабет і три прильоти: боєць розчулив Мережу історією про свого 19-річного кота

Кіт-ветеран та боєць НГУ пройшли разом 10 орендованих квартир і війну

Військовослужбовець підрозділу аеророзвідки Lasar’s Group Національної гвардії України з позивним «Дикун» попри всі труднощі продовжує доглядати за своїм 19-річним котом, який має серйозні проблеми зі здоров’ям. Чоловік відмовляється від пропозицій фахівців приспати домашнього улюбленця, адже тварина залишається його найближчим другом і щодня демонструє неабияку жагу до життя.

Про цю неймовірну історію відданості та порятунку пухнастого побратима, який пройшов зі своїм господарем чимало випробувань, підрозділ розповів на своїй сторінці у TikTok.

Хвороби та порятунок з-під обстрілів

За словами захисника, його чотирилапий друг страждає на діабет уже сім років, через що постійно потребує ін’єкцій двічі на добу. Крім того, літній кіт переніс серцевий напад та інсульт, а також дивом вижив після трьох ворожих прильотів у будинок, звідки господар встиг його евакуювати. За час спільного життя вони змінили вже десять орендованих квартир, і весь цей час тварина залишалася вірним слухачем і підтримкою для військового.

Мотивація боротися далі

Через поважний вік та численні недуги ветеринари вже п’ять разів радили приспати кота. Проте «Дикун» наголошує, що погодиться на цей крок лише в тому разі, якщо тварина почне страждати від нестерпного болю. Натомість зараз пухнастик чітко показує своє бажання жити, тому боєць готовий колоти йому ліки все життя. Військовий зізнається, що ця маленька тваринка є для нього надзвичайно потужним психологічним стимулом не опускати руки.

«Поки живий цей чувак, поки він мені показує, як треба за життя боротися — я не можу жалітися ні на що», — поділився своїми емоціями захисник.

