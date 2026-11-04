Пережив радянські табори та переслідування КДБ: пішов із життя український поет Іван Семененко

Іван Семененко / © wikipedia.org

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У вівторок, 3 листопада, на 91-му році життя помер український поет Іван Семененко — представник Лаврської школи поезії та член Національної спілки письменників України. У 16 років його засудили до десяти років ув'язнення за спробу втекти з Радянського Союзу до Канади.

Про смерть письменника повідомив Український інститут книги у Facebook. Дату та місце прощання з поетом оголосять пізніше.

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Іван Семененко. Фото: Український інститут книги. / © Фото з відкритих джерел

Життя та творчість Івана Семененка

Іван Семененко народився 11 вересня 1936 року на Київщині. Його дитинство минуло в умовах повоєнної бідності та голоду.

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У 16-річному віці майбутній поет вирішив залишити СРСР і дістатися української діаспори в Канаді. Однак його затримали на території Сакартвело та засудили до десяти років ув'язнення в мордовських політичних таборах. Звільнитися йому вдалося 1956 року.

Повернувшись до України, Семененко вступив на факультет французької філології Київського інституту іноземних мов. Захоплення західноєвропейською літературою вплинуло на його творчість: він почав писати верлібри — поезію без традиційної рими та сталого віршового розміру.

Перший вірш Семененка «До Вітчизни» надрукували 1957 року в газеті «Декада» за сприяння поета Миколи Гірника. Проте згодом радянські видання відмовлялися публікувати його твори через звинувачення в «буржуазному націоналізмі». За письменником також стежив КДБ.

Через політичні погляди та характер творчості Семененко втратив можливість працювати вчителем. На початку 1980-х років він влаштувався пожежним на кіностудію Інституту театрального мистецтва, що розташовувалася на території Києво-Печерської лаври.

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Саме там сформувалося творче коло, до якого, крім Семененка, належали Микола Воробйов та Олег Лишега. Згодом літературознавці назвали їх представниками Лаврської школи поезії.

Серед найвідоміших збірок Івана Семененка — «Святом прокушений простір», «Обшири з горла предка», «Даруємо так вітру молоток», «Архіпелаги – Атоли» та «Нерозривне сонце».

Його вірші друкували журнали «Сучасність» і «Світовид», а 2016 року твори поета увійшли до «Антології української поезії XX століття», укладеної Іваном Малковичем. Окремі поезії Семененка також доступні на сайті мистецького журналу «Артанія».

Нагадаємо, 2 листопада у Львові раптово померла 60-річна Іванна Ткачик, солістка жіночого тріо «Крайня хата». Трагедія сталася під час ювілейного концерту саксофоніста Олега Баланка у Будинку офіцерів. Співачка пішла з життя просто у кріслі концертної зали.

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«Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. [...] Бог забрав її на концерті. Глибокі співчуття рідним і близьким», — написав Баланко.

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