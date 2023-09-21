Перш ніж схвалити членство України в ЄС, Польша захоче вирішити питання зерна - аналітик Лукаш Адамський

Перемовини можуть бути складними, але проблему реально врегулювати.

Вступ України до Євросоюзу - це політичний процес, який потребує згоди всіх держав блоку, зокрема, Польщі, яка ймовірно, перш за все захоче врегулювати з Києвом проблеми із зерном.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив польський політичний аналітик Лукаш Адамський.

"У ситуації, коли Польща є найбільшим західним сусідом України та аграрною країною, Україна буде змушена так чи інакше розмовляти з Польщею, на яких умовах інтегруватися так, щоб польський аграрний ринок не був знищений", - сказав Адамський.

На його думку, такі переговори стануть складним процесом, але за доброї волі проблему можна буде врегулювати.

Тим часом слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення надання військової допомоги Україні вирвали з контексту, заявив президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передаватиме зброю Україні, що викликало міжнародний резонанс.

Згодом речник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Варшава продовжить постачання зброї Україні за раніше узгодженими контрактами на прикладі гаубиць Krab.

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