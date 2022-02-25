Перша домедична допомога при опіках: як діяти і що не можна робити? / pixabay.com

Перша допомога у разі опіків: як діяти і що не можна робити до прибуття медиків?

Перша допомога у разі опіків: як діяти і що не можна робити до прибуття медиків?

На жаль, опіки можуть часто траплятися в надзвичайних ситуаціях. Тому ТСН.ua розповідає, як надавати першу домедичну допомогу за різних опіків та що категорично не можна робити.

Важливо пам’ятати: одним з найважливіших положень першої медичної допомоги є її терміновість. Її потрібно надавати вчасно.

Які існують види опіків

термічні — їх викликають: вогонь, гаряча пара, гарячі предмети і речовини;

хімічні — вони викликані лугами і кислотами;

електричні — під впливом електричного струму.

Також існує чотири ступені опіків за важкістю пораження:

перша — на шкірі з’являється почервоніння, набряк;

друга — поява бульбашок з рідиною всередині;

третя — омертвіння шкіри;

четверта — шкіра обвуглюється, враження кісток та м’язів.

Що заборонено робити у разі опіків

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не проколюйте бульбашку (міхур), в якій є рідина;

не використовуйте пластир на пошкоджених ділянках тіла;

не відокремлюйте пошкоджену (омертвілу) шкіру;

не чіпайте тканину, якщо до шкіри прилип одяг (краще відріжте її краї);

не обробляйте місця опіку льодом, не користуйтеся ватою.

Також не можна змащувати опік деякими речовинами:

кисломолочні та молочні продукти (сметана, кефір);

сеча;

перекис водню, зеленка;

йод.

Перша допомога під час різних видів опіків: що робити до прибуття медиків?

Термічний або електричний опік

Якщо опік першого або другого ступеня, накладіть на уражену ділянку шкіри стерильну пов’язку (вона захистить від зараження). Уникайте контакту з обпаленими частинами тіла та, за можливості, змастіть опік мазями чи олією. Якщо опік великий та займає більшу частину тіла, загорніть потерпілого в сухе і чисте покривало, за можливості створіть спокій до прибуття лікаря. Якщо обпечене обличчя, закрийте цю частину тіла чистою стерильною марлею. Якщо від опіку постраждали очі, робіть холодні примочки, використовуючи розчин борної кислоти (пів чайної ложки) та склянку води.

Хімічний опік

Потрібно розуміти, що глибина хімічного опіку сильно залежить від того, наскільки довго впливала на тіло хімічна речовина. А тому, насамперед, потрібно зменшити її концентрацію та час впливу на тіло. Як це зробити: Терміново промийте місце опіку великою кількістю холодної води (15-20 хвилин). Обробіть його нейтралізаційнимии розчинами, які можна використовувати в якості примочок.

Нейтралізаційні розчини готуються залежно від того, яка хімічна речовина впливає на тіло:

кислота — одна чайна ложка питної соди в склянці води;

луг — одна чайна ложка борної кислоти в склянці води або одна чайна ложка оцту в склянці води.

Дочекайтеся прибуття медиків.