Перша допомога у разі опіків: як діяти і що не можна робити до прибуття медиків?

На жаль, опіки можуть часто траплятися в надзвичайних ситуаціях. Тому ТСН.ua розповідає, як надавати першу домедичну допомогу за різних опіків та що категорично не можна робити.
Важливо пам’ятати: одним з найважливіших положень першої медичної допомоги є її терміновість. Її потрібно надавати вчасно.
Які існують види опіків
- термічні — їх викликають: вогонь, гаряча пара, гарячі предмети і речовини;
- хімічні — вони викликані лугами і кислотами;
- електричні — під впливом електричного струму.
Також існує чотири ступені опіків за важкістю пораження:
- перша — на шкірі з’являється почервоніння, набряк;
- друга — поява бульбашок з рідиною всередині;
- третя — омертвіння шкіри;
- четверта — шкіра обвуглюється, враження кісток та м’язів.
Що заборонено робити у разі опіків
- не проколюйте бульбашку (міхур), в якій є рідина;
- не використовуйте пластир на пошкоджених ділянках тіла;
- не відокремлюйте пошкоджену (омертвілу) шкіру;
- не чіпайте тканину, якщо до шкіри прилип одяг (краще відріжте її краї);
- не обробляйте місця опіку льодом, не користуйтеся ватою.
Також не можна змащувати опік деякими речовинами:
- кисломолочні та молочні продукти (сметана, кефір);
- сеча;
- перекис водню, зеленка;
- йод.
Перша допомога під час різних видів опіків: що робити до прибуття медиків?
Термічний або електричний опік
- Якщо опік першого або другого ступеня, накладіть на уражену ділянку шкіри стерильну пов’язку (вона захистить від зараження). Уникайте контакту з обпаленими частинами тіла та, за можливості, змастіть опік мазями чи олією.
- Якщо опік великий та займає більшу частину тіла, загорніть потерпілого в сухе і чисте покривало, за можливості створіть спокій до прибуття лікаря.
- Якщо обпечене обличчя, закрийте цю частину тіла чистою стерильною марлею.
- Якщо від опіку постраждали очі, робіть холодні примочки, використовуючи розчин борної кислоти (пів чайної ложки) та склянку води.
Хімічний опік
- Потрібно розуміти, що глибина хімічного опіку сильно залежить від того, наскільки довго впливала на тіло хімічна речовина. А тому, насамперед, потрібно зменшити її концентрацію та час впливу на тіло. Як це зробити:
- Терміново промийте місце опіку великою кількістю холодної води (15-20 хвилин).
- Обробіть його нейтралізаційнимии розчинами, які можна використовувати в якості примочок.
Нейтралізаційні розчини готуються залежно від того, яка хімічна речовина впливає на тіло:
- кислота — одна чайна ложка питної соди в склянці води;
- луг — одна чайна ложка борної кислоти в склянці води або одна чайна ложка оцту в склянці води.
Дочекайтеся прибуття медиків.