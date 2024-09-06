Перша група українських пілотів прибула до Канади для навчання на винищувачах F-16

Білл Блер зазначив, що ця підготовка пілотів зараз фінансується коштом 389 мільйонів доларів, які виділяє Канада.

До Канади цього тижня прибула перша група українських пілотів для участі в тренуваннях, які мають підготувати їх до керування винищувачами F-16.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у межах засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", повідомила пресслужба канадського уряду.

Блер зазначив, що ця підготовка пілотів зараз фінансується коштом 389 мільйонів доларів, які виділяє Канада.

Країна також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам і флотам, зазначив міністр.

Нагадаємо, винищувачі F-16, які союзники передали Україні, отримали спеціальне оновлення систем радіоелектронної протидії. Вони були внесені для ефективної протидії російським системам протиповітряної оборони з урахуванням особливостей їхньої роботи.

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