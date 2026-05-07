Протягом п’яти днів учасники працювали над темами сучасного лідерства та його історичних моделей, комунікації, етики, а також глобальних викликів, міжнародних відносин. Окремий фокус було зроблено на ролі України в світі — зокрема через розуміння того, як Україну сприймають громадяни та лідери інших країн і як ефективно формувати її позицію на міжнародній арені. Також значну увагу приділили ролі ветеранів у суспільстві та міжнародному досвіду їх залучення до лідерства.

Програма поєднала лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення за участі провідних науковців і практиків. Серед яких: Тімоті Снайдер, почесний професор історії і глобальних справ імені Річарда С. Левіна, який обговорив із учасниками значення нинішнього історичного моменту; старший науковий співробітник Yale Jackson Роберт Маллі, який розповів про зміну динаміки війни та миру; Емма Скай та Юваль Бен-Давід з International Leadership Center провели сесію з моделювання сценаріїв для України до 2050 року; старша викладачка Yale School of Management Зої Ченс провела воркшопи з формування меседжів і лідерської присутності; історик і старший викладач Jackson Майк Бренес провів інтерактивну сесію про майбутнє України; Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я (Yale Divinity School), чия сесія з етики, усвідомленості та трансформаційного лідерства допомогла учасникам відзначити цінності, за які вони борються. Кожен день завершувався After Action Reviews — структурованими підсумковими обговореннями, які модерував провідний інструктор програми UVLP, викладач Yale Jackson Джиммі Гетч, ветеран ВМС США, який взяв участь у понад 150 бойових операціях до завершення військової кар’єри в 2009 році через поранення.

Керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко зазначила про завершення пілотного етапу програми та подальші плани її розвитку: «Ми успішно завершили пілотний етап програми. Уже наприкінці 2026 року стартує наступна хвиля, а набір учасників оголосимо цього літа. Наше завдання — не лише дати знання, а сприяти їх осмисленню та практичному застосуванню в українському контексті — у війську, державі та суспільстві. Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні».

Учасники першої хвилі відзначають, що програма дала не лише знання, а й інструменти для їх практичного застосування.

«Ця програма не дала готових відповідей. Вона дала контекст. Ширший, складніший, іноді незручний. Дала більше запитань, ніж відповідей. І разом з цим більше розуміння, куди дивитися далі.

Окремо для мене це про людей. Вся група — це лідери. Люди, які працюють з людьми і ведуть за собою. І в такому середовищі дуже чітко відчувається відповідальність: не просто розуміти, а транслювати це далі», — зазначила учасниця програми Катерина Луцик, ветеранка десантно-штурмових військ, звільнена зі служби після поранення.

«Ця програма для мене — це передусім про мислення: про розширення горизонтів сприйняття і глибше розуміння того, хто такий лідер і яку відповідальність він несе перед своїм оточенням. Лідерство — це сила, якою важливо вміти користуватися і спрямовувати її у правильне русло. Для мене ця програма точно буде корисною в майбутньому, адже я прагну розвивати не лише своє найближче коло — родину, а й ширше середовище. Я хочу, щоб моя робота мала реальний вплив на суспільство і на нашу країну. А з часом — можливо, й на світ», — наголосив Дмитро Фінашин, учасник програми, колишній снайпер та розвідник; радник Міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики; Герой України.

“Ця програма дала нам зрозуміти: ми, українці, насправді є світовими лідерами. І світ для нас відкритий. У нас є величезний простір для того аби творити всередині країни — чи то в дроновій галузі, чи у ветеранській політиці. Сьогодні Україна проходить через процеси, яких світ раніше не бачив. І все в наших руках: бути лідером у цих процесах, масштабувати їх і таким чином здобувати своє місце у світі«, — поділився своїми враженнями учасник програми Єгор Фірсов, заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен» 3-го Армійського корпусу.

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — перша міжнародна лідерська програма, створена Фондом Віктора Пінчука для українських ветеранів і ветеранок з метою розвитку лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Програма є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

Протягом двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків орієнтовані на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу інноваційної фізичної реабілітації військових і ветеранів; ПОВЕРНЕННЯ — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.

