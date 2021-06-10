Перша країна у світі визнала українське свідоцтво про вакцинацію: яка і коли туди можна буде поїхати

Угорщина першою у світі визнала українське свідоцтво про вакцинацію.

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. Отже, сусідня країна почне пускати вакцинованих від коронавірусу українських туристів.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Так, вже від завтра, 11 червня, українці зможуть подорожувати до Угорщини за наявності свідоцтва про вакцинацію, який можуть отримати щеплені громадяни.

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"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. Від 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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