Перша країна в Європі закупила українську зброю для ЗСУ за іноземні кошти: чому це важливо

У середу, 17 квітня, Данія закупила зброю в українських виробників за іноземні кошти для Сил оборони України.

Про це поінформував голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Вчора Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. Серед іншого в пакеті закладено 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Це перше подібне рішення - я вірю, що перше з багатьох. І це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців. Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну", - йдеться у його повідомленні.

Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту".

"Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це тут. Українські зброярі спроможні виробити набагато більше зброї, саме тієї зброї, що потрібна нашим військовим. Окрім того, контракти для оборонки - це важливий елемент економічної підтримки України", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, на днях Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні.

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