Перша полярна аптека “Подорожник”: в Антарктиді вже рік діє спільний проєкт ДУ НАНЦ та найбільшої мережі аптек України

Найбільша мережа аптек «Подорожник»* у межах соціального проєкту взяла під фармацевтичну опіку українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». Вже протягом року фармацевти турбуються про українських полярників, які працюють за 15 000 км від нашої держави.

«Наприкінці минулого року ми запустили проєкт «Перша полярна аптека “Подорожник”», в межах якої взяли під фарм опіку полярну станцію “Академік Вернадський” в Антарктиді та команду першого українського науково-дослідного судна “Ноосфера”, — розказує Тарас Коляда, СЕО Національної мережі аптек України “Подорожник”. — Цей проєкт продовжується і зараз, у часі повномасштабного вторгнення. Ми не зупиняли його через військові дії, адже впевнені, що маємо підтримувати українців всюди, де б вони не були. На сьогодні ми побудували найбільший фарм рітейл України, що налічує понад 1400 аптек. І для нас дуже цінно, що навіть у такому віддаленому регіоні як Антарктида вже рік працює “Перша полярна аптека”. Це складний проєкт, однак наша команда не боїться викликів. Ми робимо все можливе для його реалізації на високому рівні».

Тарас Коляда, СЕО Національної мережі аптек України «Подорожник»

У першу чергу, проєкт ставить перед собою ціль забезпечити станцію «Академік Вернадський» всіма необхідними ліками, враховуючи всі ризики – від банальної застуди до стоматологічної чи хірургічної операції. Досвідчені фармацевти мережі аптек «Подорожник» разом з лікарем станції склали список необхідних ліків і надали його.

«Проєкт багатошаровий. Для його реалізації ми ставили перед собою декілька підзавдань. Одне з важливих в цьому році – розробка нормативних документів для узгодження правил вивозу та постачання ліків на станцію - розказала Ольга Гречко, авторка та кураторка проєкту «Перша полярна аптека “Подорожник”». — На сьогодні це питання не до кінця вирішене, адже у нашій країні просто не існує подібної практики. А між тим, логістика ФАРМ вантажу – складне завдання! Дуже важливо не тільки сформувати правильний перелік ліків, а й якісно доставити їх через кордони 5-ти країн, території яких перетинатимуть полярники на шляху до Антарктиди. Необхідно було враховувати законодавчі та фармацевтичні вимоги по транспортуванню фарм препаратів різних категорій. Ми розробили дорожню карту, щоб до старту 28-ої експедиції (березень 2023) закрити ці питання. Також залучили до проєкту зовнішніх консультантів, а саме юристів з міжнародного права, представників інших міжнародних дослідницьких станцій. Дякуємо за участь в проєкті та всебічну підтримку МОЗ та директорату з обігу наркотичних засобів».

Ольга Гречко, авторка та куратор проєкту «Перша полярна аптека ʼПодорожникʼ»

Також у межах соціального проєкту мережа аптек «Подорожник» надала ліки для медичного кабінету дослідницького судна «Ноосфера», який успішно відпрацював сезон в Антарктиді, попри війну.



«Під час першої подорожі до Антарктики “Ноосфера” забезпечила перезмінку українських антарктичних експедицій: доправила на нашу станцію “Академік Вернадський” зимівників 27-ї УАЕ й забрала команду 26-ї, а також сезонний загін науковців та технічних працівників. Крім того, на станцію було доставлено 140 тонн пального та понад 80 тонн різних вантажів – від річного запасу їжі та ліків і меблів від мережі аптек “Подорожник” до будматеріалів для продовження модернізації "Вернадського", – зазначив Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру. – Вперше за 20 років українською експедицією були відібрані проби донних відкладів в океані, щоб з’ясувати складну геологічну та кліматичну історію Антарктики. Це допоможе покращити оцінку перспектив пошуку там корисних копалин. Крім того, "Ноосфера" на зворотному шляху забрала учасників польської антарктичної експедиції замість російського судна».

Євген Дикий. Прес-служба ДУ НАНЦ

За цей рік плідної роботи лікар станції Василь Матковський відмітив, наскільки важливо мати все необхідне для порятунку полярників, адже надзвичайних ситуацій відбувалося чимало.

«Впевнений, що ми стали першою антарктичною експедицією, яка мала таку потужну фармацевтичну підтримку, – вважає Василь Матковський, лікар 27-ої УАЕ. – Моя особлива подяка мережі аптек “Подорожник” за медичний кабінет. За рік довелось зіткнутись з викликами, які стосувались різного терапевтичного профілю. Більшість нозологій, з якими довелось працювати, вдалося вилікувати завдяки лікам, які були у нас в наявності. Також була й амбулаторна хірургія, мені довелося побути як стоматологом, так і побувати в кріслі як пацієнт. Наш біолог з механіком вдягнули білі халати і виконали операцію на "відмінно", тож, можна сказати ми стали колегами. Коли стаються такі ситуації, розумієш, наскільки важлива якість облаштування медичного кабінету, його забезпечення. Антарктида – це найвіддаленіший континент, де на сьогодні працюють українці, і тут немає лікарень чи швидких, тож надіятись можна тільки на себе, і на колег на станції, які завдяки хорошому оснащенню змогли надати медичну допомогу у потрібний момент. Ми почувалися весь рік у безпеці, завдяки мережі аптек “Подорожник”».

Василь Матковський, лікар 27-ої УАЕ

Проєкт не зупиняється. З кожним роком планується покращення умов лікування наших науковців на крижаному континенті.

Попри військові дії в Україні планується ряд суттєвих удосконалень цього року: «Цього сезону на станції запланована реконструкція медкабінету. Над архітектурою приміщення працювали спільно 2 команди ДУ НАНЦ та мережі аптек “Подорожник”. Враховано всі вимоги як з боку лікарів станції, так і поради фармацевтів, – розповіла Олена Марушевська, прессекретарка ДУ НАНЦ. – У лікаря станції складна задача – надавати якісну допомогу всій команді, що протягом року працює на станції в ізоляції від всього світу. Після тривалих консультацій та обговорень, в одному приміщення було поєднано поняття медкабінету та аптеки-складу, в сенсі зберігання великої кількості препаратів, їх обігу. І тут став важливим великий досвід наших партнерів. Сподіваємося, що лікарям, які далі перебуватимуть на станції, буде зручно працювати в таких сучасних умовах».

Мережа аптек «Подорожник» і надалі продовжує підтримку полярної станції «Академік Вернадський». Фахівці фармкомпанії залишаються постійно на зв’язку з державними установами та представниками влади, щоб допомогти полярникам отримувати необхідні ліки якомога швидше.

«Ми надаємо багато допомоги українським військовим та людям, які постраждали від війни, але водночас не маємо права забувати і про науку, – упевнений Тарас Коляда. – Адже наука – це наше майбутнє. І якщо не допомагати нашим вченим, то за що ми боремося? У 2023 році ми однозначно продовжуємо підтримувати наших полярників. Думаємо про залучення до проєкту виробників фарм препаратів та техніки, адже попереду багато задач. Тож, українська наука, як і кожен українець, є під надійною фармацевтичною опікою мережі аптек “Подорожник”!».

* Під "Мережа аптек Подорожник" слід розуміти аптечні заклади групи компаній (корпорації) "Подорожник", що є найбільшою мережею аптек України за кількістю аптечних закладів станом на 01.02.2022 за даними експертно-аналітичного дослідження, проведеного на замовлення ТОВ "КЛІКІС".