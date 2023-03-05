Перша весняна гроза і сніг: кияни поділилися атмосферними відео незвичайної погоди в столиці

Уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду.

У суботу ввечері, 4 березня, у Києві раптово пішов сніг разом із сильним вітром і першою весняною грозою. Наразі у столиці штормова погода. Вулиці міста 94 одиниці техніки обробляють протиожеледними засобами. Водіїв попередили про погіршення видимості на дорогах.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Синоптики попереджають, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Нагадаємо, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці поділилися атмосферними відео погіршення погодних умов у Києві.

Раніше ми повідомляли, що в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер і розповіли, де вируватиме негода.

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