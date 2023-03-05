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Перша весняна гроза і сніг: кияни поділилися атмосферними відео незвичайної погоди в столиці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Перша весняна гроза і сніг: кияни поділилися атмосферними відео незвичайної погоди в столиці

Перша гроза разом зі снігом у Києві / Фото: із соцмереж

Уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду.

У суботу ввечері, 4 березня, у Києві раптово пішов сніг разом із сильним вітром і першою весняною грозою. Наразі у столиці штормова погода. Вулиці міста 94 одиниці техніки обробляють протиожеледними засобами. Водіїв попередили про погіршення видимості на дорогах. 

Про це інформує пресслужба КМДА. 

"Синоптики попереджають, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Нагадаємо, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні. 

Місцеві мешканці поділилися атмосферними відео погіршення погодних умов у Києві. 

Раніше ми повідомляли, що в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер і розповіли, де вируватиме негода. 

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Дата публікації
Перегляди
255
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