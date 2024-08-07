Перша жертва нового штаму COVID-19 FLiRT: на Івано-Франківщині померла літня жінка

В Івано-Франківській області збільшилась захворюваність на коронавірус, але субваріант FLiRT наразі підтвердили лише у померлої пенсіонерки.

В Івано-Франківській області від нового штаму коронавірусу FLiRT померла 80-річна жителька однієї з громад Івано-Франківського району. Інфікування саме цим субваріантом COVID було підтверджено лабораторними аналізами.

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук у коментарі "Суспільному".

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", — розповів Савчук.

За інформацією видання, жінку з високою температурою у важкому стані госпіталізували до однієї з лікарень в обласному центрі. Після курсу лікування її стан покращився, тож пацієнтку перевели до терапевтичного відділення. Проте за кілька днів жінці раптово стало зле і вона померла.

"З часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", — пояснив Савчук.

За його словами, в області збільшилась захворюваність на коронавірус, але субваріант FLiRT наразі підтвердили лише у померлої пенсіонерки.

"У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків COVID-19, а сьогодні за день — діагностовані в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%", — повідомив Руслан Савчук.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні виявили три випадки субваріанта COVID-19 FLiRT: два в Києві та один – в Івано-Франківській області.

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