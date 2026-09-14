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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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331
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Перше бабине літо: де потеплішає протягом тижня в Україні

Через вплив підвищеного атмосферного тиску в Україні до кінця другої декади вересня переважатиме суха та малохмарна погода — триватиме перше бабине літо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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До України повернеться тепла погода

До України повернеться тепла погода / © Pixabay

В Україні впродовж тижня, від 14 до 20 вересня, очікується мінлива погода. На початку тижня у деяких регіонах пройдуть дощі, проте вже від середи температура почне підвищуватися.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

«На тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом», — зазначив він.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Понеділок, 14 вересня

У південній частині України пройдуть помірні та значні дощі. У Криму та Приазов’ї можливі грозові зливи та шквали. Вдень опади також охоплять центральні та східні області. У решті регіонів істотних опадів не прогнозують. На заході подекуди можливий туман.

Вітер буде переважно північним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура становитиме +11…+16°C, у західних областях — +5…+10°C. Удень повітря прогріється до +20…+25°C, а в центральних регіонах місцями буде +14…+19°C.

Вівторок, 15 вересня

Уночі в східних областях пройдуть помірні дощі, місцями можливі грози. Вдень невеликі короткочасні опади очікуються у західних та північно-західних регіонах. На решті території істотних дощів не передбачається. На заході подекуди можливий туман.

Вітер буде північним та північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +8…+13°C, а вдень — +18…+23°C.

Середа, 16 вересня

На більшій частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі — північно-західний, 3-8 м/с. Уночі температура становитиме +8…+13°C, а вдень — +20…+25°C. На крайньому півдні та Закарпатті місцями повітря прогріється до +27°C.

Четвер, 17 вересня

По всій території України збережеться стійка, тепла та суха погода без опадів. Уночі місцями можливий слабкий туман.

Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень — південним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі прогнозують +10…+15°C, а вдень повітря прогріється до +23…+28°C.

П’ятниця, 18 вересня

В Україні утримається тепла та суха погода. Опадів не прогнозують, лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура коливатиметься в межах +11…+16°C, а вдень повітря прогріється до +24…+29°C. На Поліссі та Львівщині очікується +18…+23°C.

Субота, 19 вересня

У більшості регіонів України опадів не очікується. Лише у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура становитиме +12…+17°C, а вдень — +23…+28°C. У західних регіонах буде близько +20°C.

Неділя, 20 вересня

Під впливом циклону в північній половині України пройдуть дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде західним та південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. Удень на Правобережжі можливі пориви до 15-20 м/с. Уночі температура становитиме +13…+18°C, а вдень — +23…+28°C. У північних та західних областях очікується близько +20°C.

Нагадаємо, в Україні останніми днями зіпсувалася погода — у низці регіонів стало холодніше. Опади охопили центр та захід країни.

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