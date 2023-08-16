Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор: чому це важливо

Зараз судно прямує до Босфору.

Перше цивільне судно увечері 16 серпня пройшло через новий український гуманітарний коридор.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", – повідомив глава держави.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

За його словами, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію (International Maritime Organization, IMO) про роботу коридору.

IMO своєю чергою підтвердила право України на забезпечення свободи судноплавства і закликала Росію припинити погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вранці міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що судно "JOSEPH SCHULTE" вийшло з порту Одеси і рухається тимчасовим коридором.

За словами міністра, це судно перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. На його борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Нагадаємо, 17 липня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Після цього окупанти стали атакувати українські чорноморські і дунайські порти ракетами та дронами.

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