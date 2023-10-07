Перше поховання: у Грозі попрощалися з подружжям, яке загинуло під час удару РФ по кафе-магазину

Горе прийшло ледь не у кожну хату.

У Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня. Там попрощалися з подружжям, яке загинуло внаслідок удару по кафе-магазину.

Про це повідомив перший заступник голови Куп'янської РВА Андрій Конашевич.

"В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня в наслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла пам'ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав він.

У Грозі поховали подружжя, що загинуло від удару РФ / Фото Андрія Конашевича

Що відомо про удар

Російські окупанти 5 жовтня завдали смертоносного удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Загарбники атакували будівлю місцевого кафе-магазину, де саме відбувалися поминки.

Як відзначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі встановлюються особи, які могли навести удар на цей об’єкт.

Внаслідок цинічного удару загинуло 52 людини. Ще 4 вважаються зниклими безвісти. Це наймасованіша атака за кількістю вбитих на Харківщині.

На жаль, кількість жертв може зрости.

У Росії цинічно заявили, що "не завдають ударів по цивільному населенню". За словами прессекретаря кремлівського диктатора Дмитра Пєскова, держава-агресорка.працює по скупченню військових та армійського керівництва.

Фахівці працюють, щоб встановити осіб, відповідальних за злочин. Вже відомі координати, з якої точки був вихід цієї ракети. Вона прилетіла з окупованої території України.

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