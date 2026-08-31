ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
765
Час на прочитання
3 хв

Перше похолодання та дощі: прогноз погоди на тиждень, 31 серпня - 6 вересня

Початок осені принесе в Україну похолодання та грозові дощі у деяких регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вже цього тижня погода зміниться

Вже цього тижня погода зміниться / © pexels.com

Цього тижня 31 серпня - 6 вересня українців очікують дощі та зниження температури повітря. Перша половина нового робочого тижня мине в умови підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклону.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 31 серпня, місцями у центральних, північних та західних областях прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза. На решті території країни без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південний / південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

У вівторок, 1 вересня, у західних, вдень також у північних регіонах очікується нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим вітром. В решті регіонів України без опадів. Вітер південний / південно-західний, 5 — 10 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, у західних областях +23…+28 °С.

У середу, 2 вересня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску опадів на території України не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південно-східній частині +28…+33 °С.

У четвер, 3 вересня, на більшій частині території України прогнозується суха та тепла погода, без опадів. Лише вдень у північних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +13…+19 °С, вдень +24…+29 °С, у південних областях та Криму +27…+32 °С.

У п’ятницю, 4 вересня, триватиме період сухої та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у денний час під впливом атмосферного фронту, у західних та північних регіонах місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+18 °С, вдень +26…+31 °С, у районі Полісся та Карпатах не більше +18…+23 °С.

У суботу, 5 вересня, внаслідок розвитку циклонічної діяльності, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозою, дрібним градом та шквалами. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько +13…+18 °С, вдень +19…+24 °С, у південно-східних областях та Криму +25…+30 °С.

У неділю, 6 вересня, у північних та східних областях пройдуть дощі, на решті території країни істотних опадів не прогнозується. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +8…+13 °С, вдень коливатиметься в межах +20…+25 °С.

Раніше повідомлялося, що погода восени в Україні готує сюрпризи через вплив Тихого океану. Науковці попереджають: замість плавного переходу до зими на українців чекають хвилі аномального тепла до листопада, які чергуватимуться зі штормовими вітрами, зливами та різкими похолоданнями.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie