Перше похолодання та дощі: прогноз погоди на тиждень, 31 серпня - 6 вересня

Вже цього тижня погода зміниться / © pexels.com

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Цього тижня 31 серпня - 6 вересня українців очікують дощі та зниження температури повітря. Перша половина нового робочого тижня мине в умови підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклону.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 31 серпня, місцями у центральних, північних та західних областях прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза. На решті території країни без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південний / південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

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У вівторок, 1 вересня, у західних, вдень також у північних регіонах очікується нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим вітром. В решті регіонів України без опадів. Вітер південний / південно-західний, 5 — 10 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, у західних областях +23…+28 °С.

У середу, 2 вересня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску опадів на території України не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південно-східній частині +28…+33 °С.

У четвер, 3 вересня, на більшій частині території України прогнозується суха та тепла погода, без опадів. Лише вдень у північних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +13…+19 °С, вдень +24…+29 °С, у південних областях та Криму +27…+32 °С.

У п’ятницю, 4 вересня, триватиме період сухої та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у денний час під впливом атмосферного фронту, у західних та північних регіонах місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+18 °С, вдень +26…+31 °С, у районі Полісся та Карпатах не більше +18…+23 °С.

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У суботу, 5 вересня, внаслідок розвитку циклонічної діяльності, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозою, дрібним градом та шквалами. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько +13…+18 °С, вдень +19…+24 °С, у південно-східних областях та Криму +25…+30 °С.

У неділю, 6 вересня, у північних та східних областях пройдуть дощі, на решті території країни істотних опадів не прогнозується. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +8…+13 °С, вдень коливатиметься в межах +20…+25 °С.

Раніше повідомлялося, що погода восени в Україні готує сюрпризи через вплив Тихого океану. Науковці попереджають: замість плавного переходу до зими на українців чекають хвилі аномального тепла до листопада, які чергуватимуться зі штормовими вітрами, зливами та різкими похолоданнями.

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