"Перше в історії жертвоприношення такого масштабу": експерт про ймовірні пів мільйона втрат росіян

Російські військові / © Associated Press

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Масштаб ліквідації російських окупантів у війні проти України досяг безпрецедентних у сучасній історії показників. За оцінками військового експерта Ігаля Левіна, спираючись на дані незалежних аналітиків, реальна кількість загиблих військовослужбовців РФ може перевищувати 500 тисяч осіб.

Про це Левін повідомив у своєму аналітичному дописі в Telegram.

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Що кажуть дані OSINT-досліджень

Військовий експерт посилається на роботу OSINT-дослідника Ендрю Перпетуа та його команди, яка веде детальний облік підтверджених втрат.

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Відеофіксація

На опублікованих у відкритому доступі відео за 797 днів війни дослідники нарахували 106 951 факт смерті російських солдатів.

Реальний коефіцієнт

За оцінками Перпетуа, до фото- й відеофіксації потрапляє лише близько 20% від усіх реальних випадків загибелі особового складу ворога.

Масштаб втрат

Якщо ця пропорція правильна, то загальна кількість вбитих у лавах ЗС РФ лише за два роки і два місяці спостережень перевищує пів мільйона осіб (загалом повномасштабна війна триває вже 1712 днів).

Підтвердження через поіменні списки

На користь того, що кількість безповоротних втрат РФ перевалила за пів мільйона, свідчать і підрахунки видання «Медіазона». Наразі дослідники проаналізували дані лише до 2025 року, але вже мають 282 993 поіменно задокументованих і підтверджених загиблих російських солдатів.

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Коментуючи ці приголомшливі цифри, Ігаль Левін назвав це першим в історії жертвоприношенням такого масштабу.

«Цілком справедливо припустити, що це перше в історії жертвоприношення такого масштабу. Тобто вбивство солдатів, кількість яких обчислюється сотнями тисяч і наближається до мільйона, і все це — з мізерними військовими досягненнями», — підсумував експерт.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила близько 260–270 тисяч військовослужбовців попри мінімальні територіальні здобутки.

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