Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів: Зеленський розповів деталі російського удару по складах на Київщині

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Російський удар по селу Мила Бучанського району на Київщині припав на місце зберігання вибухових речовин Сил оборони України, що спричинило масштабну детонацію боєприпасів і дронів безпосередньо поруч із цивільними жителями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами доповідей силових відомств.

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Глава держави назвав розміщення військового об’єкта в цьому місці «жахливою недбалістю» та злочином.

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«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин — це абсолютно неприпустимо. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути — складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб», — наголосив президент.

За словами Зеленського, він уже провів детальні обговорення із силовим блоком — Генеральним прокурором, МВС, СБУ та Головнокомандувачем ЗСУ. Правоохоронці отримали всі необхідні ресурси для проведення ретельного розслідування, а деталі трагедії мають бути оперативно представлені суспільству.

Президент також висловив окрему подяку рятувальникам, медикам та усім службам, які працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки детонації.

Нагадаємо, 28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.

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Раніше Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 27 людей загинули внаслідок російської атаки на підприємство в селі Мила на Київщині та подальшої детонації.

Передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.

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