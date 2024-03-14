Перше за три тижні засідання Верховної Ради тривало 20 хвилин: які питання встигли розглянути

Рада встигла ухвалити 282 голосами звернення до урядів та парламентів іноземних держав.

Перше за три тижні пленарне засідання Верховної Ради тривало 20 хвилин.

Про це з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренко пише видання Liga.net.

Як зазначається, за словами Гончаренко, до закриття засідання тривало дві години, я яких годину тривала повітряна тривога. За цей час парламент встиг ухвалити одне рішення.

Водночас Железняк журналістам видання розповів, що засідання тривало 20 хвилин.

Рада встигла ухвалити 282 голосами звернення до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням РФ "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Вже після цього, за словами нардепа, засідання закрили, не розглянувши ратифікації.

Нагадаємо, що так звані "вибори" президента РФ мають відбутися 15-17 березня 2024 року. Переобрання очільника Кремля Путіна планують влаштувати і на тимчасово окупованих територіях України.

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