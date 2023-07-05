На початку засідання виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Перше засідання ради Україна-НАТО у новому форматі відбудеться 12 липня, на другий день Вільнюського саміту Альянсу.
Про це свідчить стенограма саміту, інформує ЄП.
Засідання Ради Україна-НАТО "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00.
На початку засідання виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Анонс і зокрема вказана участь "голів держав та урядів" означає, що, найімовірніше, президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що позиція Угорщини не вплине на рішення саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
Крім того, ми раніше інформували, що оглядач британської газети Times Роджер Боєс наголошує, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, Альянс повинен запустити прискорене прийняття України до НАТО.
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