На початку засідання виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Перше засідання ради Україна-НАТО у новому форматі відбудеться 12 липня, на другий день Вільнюського саміту Альянсу.

Про це свідчить стенограма саміту, інформує ЄП.

Засідання Ради Україна-НАТО "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00.

На початку засідання виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Анонс і зокрема вказана участь "голів держав та урядів" означає, що, найімовірніше, президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що позиція Угорщини не вплине на рішення саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Крім того, ми раніше інформували, що оглядач британської газети Times Роджер Боєс наголошує, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, Альянс повинен запустити прискорене прийняття України до НАТО.

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