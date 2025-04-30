Перші 100 днів Трампа: як він вже повернув Росію на світову арену і чим відповість Путін

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Стоячи на сцені, він висміював політику свого попередника Байдена, вихваляючись, що зробив офіційною політикою існування в США лише двох статей — чоловічої і жіночої. Трамп заявив, що за перші 100 днів його президентства знизилася інфляція, а запровадження захисних експортних мит на імпорт зі всіх країн, крім Росії, який надходить до США, створить більше робочих міст. Проте, все ж, запровадив відшкодування з держбюджету для вітчизняних автовиробників, які імпортують запчастини.

Але результати соцопитувань, які Трамп називав фейковими, кажуть самі за себе. Дані ABC/Washington Post свідчать, що рейтинг схвалення Трампа впав від 45% у лютому до 39% станом на зараз, що є найнижчою оцінкою перших 100 днів президенства від часів Гаррі Трумена. За опитуванням американського суспільного мовника NPR, телеканалу PBS News та Marist poll, майже половина американців поставили незадовільну оцінку роботі Трампа протягом перших 100 днів його другого президентського терміну. При цьому від Трампа відвертаються саме незалежні виборці, які не підтримують ні республіканців, ні демократів.

До того ж, опитування Lending Tree, дані якого приводить CNBC, вказує, що зараз 25% американців купують продукти харчування в кредит порівняно з 14% у 2024 році, а 41% прострочили свої платежі по кредитам, порівняно з 34% минулого року. І це не дивно. Попри заяви Трампа, що ціни на все — від палива до продуктів харчування — пішли вниз, це відверта брехня. Щодо цін на яйця, вартість яких у березні побила всі рекорди — $6,23 — вони дійсно дещо знизилася завдяки імпорту з Туреччини та Південної Кореї. Проте не на 94%, як про це каже Трамп. Те ж саме стосується цін на інші продукти харчування та бензин.

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У зовнішній політиці Трампу теж нічим похвалитися. Можна навіть сказати про суцільну катастрофу у всьому, за що він береться. За ці 100 днів Трамп не лише розв’язав світову торгову війну, а й заявив, що «не проти» запам’ятатися американським президентом, який розширив території США, вочевидь маючи на увазі свої зазіхання на Канаду та Гренландію. Ба більше, щоб домовитися з Путіним про заморожування війни Росії проти України за будь-яку ціну, Трамп навіть готовий визнати окупований Крим російським, порушивши міжнародне право, й зняти з Росії санкції. Вже не кажучи про те, що США в ООН солідаризувалися з Росією та Північною Кореєю, голосуючи проти резолюцій, що засуджують військову агресію та воєнні злочини Росії.

Як за ці 100 днів Трамп повертав Росію та особисто Путіна, який був у міжнародній ізоляції, на світову арену, дозволивши російській пропаганді говорити, що це Москва та Вашингтон будують новий світовий порядок? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Від 24 годин до ніколи: Путін зробив Трампа співучасником

«Ну, я сказав це образно, як перебільшення. Люди знають, що це було жартома», — відповів Трамп у нещодавньому великому інтерв’ю Time на запитання про його обіцянки закінчити війну Росії проти України за 24 години, щойно він стане президентом США. CNN підрахував, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп 53 рази повторив, що закінчить війну «за 24 години». Тож, дуже дивно зараз чути, що це було сказано жартома.

Вочевидь, Трамп дійсно вважав (а, може й продовжує вважати): щойно його оберуть, він подзвонить Путіну, скаже припинити вогонь, і той його послухається. На передвиборчому мітингу у Пенсильванії він навіть одного разу сказав, що закінчить війну ще до своєї інавгурації. Схоже, що в світі Трампа всі мають робити те, що він каже. Тому він міг дійсно вважати, що спочатку подзвонить Путіну, бо три роки з ним ніхто не говорив, потім — Зеленському, і війна припиниться шляхом укладання якоїсь угоди.

Але навіть дві телефонні розмови з Путіним у лютому та березні не наблизили Трампа до омріяної угоди про заморожування війни. Адже саме до цього, а не до справедливого закінчення війни та миру, прагнуть в нинішній адміністрації США. Кремль постійно маніпулював своїми офіційними заявами після телефонних розмов Трампа та Путіна, які, на відміну від повідомлень Білого дому, були більш розлогими й ультимативними. Ба більше, й про це вже писав ТСН.ua, відтоді, як Вашингтон відновив діалог із Москвою, Росія кратно збільшила кількість ударів по цивільним об’єктам в Україні, що призвело до ще більшої кількості смертей українців, у тому числі дітей.

Проте, у свіжому інтерв’ю ABC News у вівторок, 29 квітня, Трамп знову повторив, що «це не його війна — це війна Байдена», і що Європа має витрачати набагато більше грошей на Україну. Що ЄС і так, до речі, робить, але Трамп знову бреше. Але далі він продовжив: «Якби я не виграв вибори, він (Путін — Ред.) забрав би всю Україну». Що є ще більшою брехнею, адже Путін не може цього зробити через героїчність Сил оборони України, які продовжують розбивати російську армію, якій КНДР вже давно надає своїх солдатів, а КНР — віднедавна зброю.

На запитання журналіста ABC News, чи дійсно Путін все ще хоче миру, збільшуючи кількість ракетних обстрілів України, Трамп відповів: «Він (Путін — Ред.) готовий припинити бойові дії. Я думаю, що він так думає через мене. Його мрією було захопити всю країну (Україну — Ред.). Думаю, що через мене він цього не зробить». Разом із тим, Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи довіряє Путіну, але сказав, що Путін його поважає.

Путін грає з Трампом: як США припускаються помилки

В інтерв’ю The Atlantic, яке також вийшло до перших 100 днів другого президентського терміну Трампа, він зробив ще одну цікаву заяву, припустивши, що Путін може довести ситуацію до того, що США стануть на бік України, «але не обов’язково Зеленського». Це ще раз підтверджує той факт, що, вочевидь, частина команди Трампа, яка просуває російські інтереси й наративи в чинній адміністрації США, переконує Трампа, що Росія й справді хоче миру, але цьому перешкоджає, як люблять казати в Кремлі, «київський режим».

У неділю, 27 квітня, після знакових переговорів Трампа та Зеленського у базиліці Святого Петра в Римі на похороні Папи Римського, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не запроваджуватимуть додаткових санкцій проти Росії, бо це завадить мирному процесу. Попри заяви самого Трампа та його кабінету, що вони готові посилити тиск на Росію, якщо вона відмовиться припинити вогонь і починати реальні переговори про призупинення війни, численні західні ЗМІ повідомляли, що чинна адміністрація США навпаки пропонує Москві економічні стимули, включаючи співпрацю в енергетичній галузі та інших секторах.

Проте, за інформацією Bloomberg, який посилається на три джерела в Москві, в рамках будь-якої угоди щодо припинення вогню Путін вимагає взяття Росією під контроль чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької — які вона повністю не контролює. І спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який вже чотири рази проводив багатогодинні переговори з Путіним, не зміг його переконати змінити цю позицію, навіть пропонуючи економічну співпрацю США та РФ чи зняття санкцій. За інформацією видання, наразі переговори між США та РФ щодо мирного врегулювання зайшли у глухий кут.

«Якщо говорити про таке довготривале припинення, то тут важливі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир’я важко», — заявив у вівторок, 29 квітня, прессекретар Путіна Пєсков.

Ці «нюанси» напередодні озвучив голова МЗС РФ Сергій Лавров: міжнародне визнання російськими Криму, Севастополя, Донецької і Луганської областей, Херсонщини та Запоріжжя; скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт; повернення заморожених російських активів тощо.

Ані Україна, ані ЄС на це ніколи не підуть. Тож, вочевидь, цього тижня, адміністрації Трампа таки доведеться визначатися: чи збільшувати тиск на Росію, щоб примусити її до миру, або вмивати руки і йти з переговорного процесу. Але, якщо команда Трампа обере друге, це ще більше вдарить по їхніх рейтингах, які продовжують падати. Днями Марко Рубіо також заявляв, що цей тиждень є критичним і вирішальним. Ну, а Трамп додав, що сподівається досягти якоїсь угоди з Росією протягом найближчих двох тижнів. Проте, малоймовірно, що Путін зробить такий подарунок Трампу.

Дата публікації 07:26, 30.04.25 Кількість переглядів 7 Ексклюзив! Гляньте, що американці пишуть в листах українцям! Політика Трампа нажахала всіх!