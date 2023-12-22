Перші 18 винищувачів F-16 вже готують до передачі Україні — Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що перші 18 винищувачів F-16 вже готують до передачі Україні.

Нідерланди розпочали підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", - зазначив президент.

Під час розмови глава держави також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.

"Обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони. Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - розповів Зеленський.

Зазначимо, що раніше інформацію про передавання перших літаків F-16 підтвердив прем’єр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці "X".

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Рустем Умєров зробив заяву про отримання винищувачів F-16. За його словами, Україна вже у короткостроковій перспективі отримає західні багатоцільові літаки.

Водночас раніше міністр оборони повідомив, що під час переговорів з союзниками обговорюється передавання не лише цих літаків. Зокрема, у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

Читайте також: