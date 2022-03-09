Перші автобуси з евакуйованими вирушили з Енергодара – заступник керівника ОП

Перші автобуси з евакуйованими вирушили з Енергодара – заступник керівника ОП

Евакуація українців, які опинились в містах, що найбільш постраждали від російської агресії, запланована на 9 березня, почалася. Перший транспорт з евакуйованими виїхав з Енергодара Запорізької області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, оприлюднивши відео з місця подій.

Також вирушили колони транспорту для евакуації мешканців Ізюма.

Ще одна колона рухається з Лохвиці, щоб забрати людей із Сум.

Загалом, на сьогодні заплановано декілька евакуаційних маршрутів.

«9 березня, від 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Енергодар – Запоріжжя, Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ, Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ», - повідомив Тимошенко.