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Перші бійці Інтернаціонального легіону вже невдовзі прибудуть до України – Данілов

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Перші бійці Інтернаціонального легіону вже невдовзі прибудуть до України – Данілов

Associated Press

Це буде підсилення для наших військ і війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила РФ, сказав посадовець.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом до України прибудуть іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні для захисту держави від російських окупантів.

Про це Данілов розповів 1 березня в ефірі спільного марафону українських телеканалів.

"З першого дня ми почали отримувати пропозиції на підтримку нашого народу, почали отримувати пропозиції безкоштовно виконувати свій обов’язок ­– боронити демократію. Це величезна кількість країн. Частина з них найближчим часом з’явиться на території нашої країни, це буде підсилення для наших військ і це буде війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила Російську Федерацію", – розповів секретар РНБО.

Напередодні президент Володимир Зеленський запровадив із 1 березня тимчасовий безвізовий режим для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресорки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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