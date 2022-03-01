Перші бійці Інтернаціонального легіону вже невдовзі прибудуть до України – Данілов

Це буде підсилення для наших військ і війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила РФ, сказав посадовець.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом до України прибудуть іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні для захисту держави від російських окупантів.

Про це Данілов розповів 1 березня в ефірі спільного марафону українських телеканалів.

"З першого дня ми почали отримувати пропозиції на підтримку нашого народу, почали отримувати пропозиції безкоштовно виконувати свій обов’язок ­– боронити демократію. Це величезна кількість країн. Частина з них найближчим часом з’явиться на території нашої країни, це буде підсилення для наших військ і це буде війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила Російську Федерацію", – розповів секретар РНБО.

Напередодні президент Володимир Зеленський запровадив із 1 березня тимчасовий безвізовий режим для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресорки.