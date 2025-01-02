Перші дні нового року по-весняному теплі, але до України суне похолодання: названо дату

У четвер, 2 січня, в Україні буде не по-зимовому тепло. Температура повітря буде вищою, ніж у перший день року. Втім, вже найближчими днями очікується похолодання.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Упродовж сьогоднішнього дня у більшості регіонів температура повітря складатиме до +7-12 градусів. Найтепліше буде в Криму – до +14. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, попереджають про сильний вітер, часом - зі штормовими поривами.

"Лише ввечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі", - додала синоптикиня.

Вже 3-4 січня в Україну прийде відчутне похолодання, каже Діденко. Воно триватиме кілька днів, а вже із 7 січня знову почне теплішати.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про погоду в січні 2025-го. Фахівці українського Гідрометцентру повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, це досить помітно як для зимового місяця.

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