Перші дзвінки рідним, обійми і сльози: подробиці та відео обміну полонених

Повернення полонених24 квітня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У п’ятницю, 24 квітня, до України з російського полону повернулися 193 українські воїни у межах продовження Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні», — йдеться у повідомленні.

У Коордштабі уточнили, що проти частини українських військовополонених були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Серед визволених військовослужбовців — представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повертаються бійці Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Наймолодшому з них виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.

«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», — повідомили у Коордштабі.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна висловила вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну.

Координаційний штаб таож опублікував перші відео, на яких бійці, що повернулися з російської неволі телефонують до рідних та зустрічаються з ними на українській землі.

«Чекайте, мам… Я дуже сумую і люблю вас, мам…» — каже один із українських воїнів у телефонній розмові, горло якого стискає від сліз.

«А я тобі казав, що ми приїдемо!» — вигукує інший, кидаючись в обійми до родича, який прийшов його зустрічати після повернення з полону.

Дата публікації 16:46, 24.04.26

Нагадаємо, черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 24 квітня. Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото.