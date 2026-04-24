Перші дзвінки рідним, обійми і сльози: подробиці та відео обміну полонених
Більшість звільнених з російської неволі незаконно утримувались на території Чечні. Проти декого з них держава-агресорка порушила кримінальні справи всупереч Женевським конвенціям.
У п’ятницю, 24 квітня, до України з російського полону повернулися 193 українські воїни у межах продовження Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
«Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні», — йдеться у повідомленні.
У Коордштабі уточнили, що проти частини українських військовополонених були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.
Серед визволених військовослужбовців — представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повертаються бійці Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.
Наймолодшому з них виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.
«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», — повідомили у Коордштабі.
Україна висловила вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну.
Координаційний штаб таож опублікував перші відео, на яких бійці, що повернулися з російської неволі телефонують до рідних та зустрічаються з ними на українській землі.
«Чекайте, мам… Я дуже сумую і люблю вас, мам…» — каже один із українських воїнів у телефонній розмові, горло якого стискає від сліз.
«А я тобі казав, що ми приїдемо!» — вигукує інший, кидаючись в обійми до родича, який прийшов його зустрічати після повернення з полону.
Нагадаємо, черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 24 квітня. Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото.