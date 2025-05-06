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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Перші хвилини на рідній землі: визволений військовополонений заспівав "Червону калину" (відео)

21-річний Денис після звільнення з російського полону виконує “Червону калину” на повні груди.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Перші хвилини на рідній землі: визволений військовополонений заспівав "Червону калину" (відео)

21-річний Денис, якого звільнили з російського полону 6 травня

На повні груди 21-річний Денис, якого звільнили з російського полону 6 травня, співає улюблену пісню «Червона калина».

Щемливе відео облетіло Мережу.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що у День української піхоти, повернулися на рідну землю з російського полону українські солдати, сержанти та офіцери, десантники та штурмовики, моряки та нацгвардійці, і звичайно — піхотинці.

Цього дня, 6 травня, загалом додому повернулися 205 воїнів — молоді хлопці й дорослі чоловіки.

Раніше йшлося про те, що після звільнення з російського полону український військовослужбовець емоційно звернувся до всіх із першими словами на воліі в Україні.

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