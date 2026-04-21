Перші хвилини теракту в Києві: поліцейська пояснила, чому не відкрила вогонь

Патрульна Ганна Дудіна в суді / © ТСН

Патрульна поліцейська Ганна Дудіна дала свідчення у суді щодо подій під час теракту в Києві. Вона відкинула звинувачення у службовій недбалості та детально описала хронологію виклику, порятунок пораненої дитини та обставини обстрілу.

Про це передає кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Поліцейська розповіла про перші хвилини теракту в Києві

За словами Дудіної, виклик про хуліганство надійшов о 16:29 від Олесі Арбузової, яка повідомила про погрози сусіда предметом, схожим на зброю. Патрульний екіпаж прибув за адресою протягом чотирьох хвилин, після чого по рації передали інформацію про постріли та загиблих.

«Ми залишили свій транспортний засіб за адресою поруч. Пішки пішли у двір. Я побачила двох осіб біля під’їзду, які не подавали ознак життя. Вони були в крові. Поруч був хлопчик маленький, я спілкувалася з ним. Я побачила кульове поранення в голову за лівим вушком», — розповіла патрульна.

Правоохорониця викликала медиків і наголосила, що постраждалих із травмами голови не можна було рухати до приїзду фахівців.

Вона додала, що вони з напарником узгодили, що вона повернеться до авто по аптечку і буде намагатися зателефонувати до швидкої допомоги.

Стрілянина в Києві — чому поліція не відкрила вогонь

Поліцейська стверджує, що не бачила самого стрільця, тому не могла дістати табельну зброю та почати стріляти. Коли вони з колегою опинилися на місці, злочинець уже зник, а очевидці не могли надати його опис.

«Я підійшла буквально на метрів 30, і почула постріли. Я не знаю, що відбувається, звідки постріли. І звісно, що буду шукати укриття. Я не бачила самого стрілка. Я його дійсно не бачила, тому що була вже досить на відстані… Я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, де я не бачу... Деякі кажуть, треба було в повітря стріляти, але вибачте, там багатоквартирні будинки, багатоповерхові. Люди стоять у вікнах, на балконах і можна ще когось вбити, не дай Боже. Кожну хвилину я думала про цього хлопчика. Кожну хвилину я думала про те, як мені повернутися і забрати його», — зазначила Дудіна.

Як рятували пораненого хлопчика

Пораненого 12-річного хлопчика патрульна відвела до найближчого ресторану, де вони очікували на лікарів.

За її словами, дитину передали першій кареті швидкої допомоги, яка прибула на місце. При цьому Дудіна зауважила, що медики не виходили з автомобіля, а пораненого на кушетку заносили бійці допоміжного екіпажу патрульних. Хлопчик залишив місце події першим.

«Я з ним пробула до приїзду швидкої допомоги. Я була поруч з ним. А він задавав питання: „Де моя мама?“. Я не могла сказати, що мама твоя жива, не жива. Я не знала, що з його мамою насправді. Дуже сподівалася, щоб вона була жива. Говорила, що ми робимо все, хлопці зараз роблять все, щоб звідти дістати твою маму», — заявила поліцейська.

Під час судового засідання Ганна Дудіна заявила, що не визнає провину за статтею про службову недбалість. На запитання суду щодо визнання службової недбалості вона коротко відповіла: «Ні».

Теракт у Києві — що відомо

Нагадаємо, ще 18 квітня у Голосіївському районі Києва озброєний чоловік влаштував хаотичну стрілянину по перехожих, після чого захопив заручників у приміщенні супермаркету. Спецпризначенці ліквідували терориста під час штурму, який розпочався через 40 хвилин переговорів після того, як зловмисник убив одного з полонених.

Через інцидент у МВС розпочали перевірку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій силовиків під час теракту. Усі зібрані матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань для правової оцінки.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Окрім цього, стало відомо, що коли екіпаж патрульної поліції, який прибув на виклик про стрілянину, він виявив на місці події трьох поранених осіб: чоловіка, жінку та дитину. Усі вони мали вогнепальні поранення та потребували невідкладної медичної допомоги. Поруч також перебувала ще одна дитина, яка стала свідком події та просила рятувати не його, а батька.