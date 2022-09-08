"Перші ластівки": у Росії група депутатів звернулася до Держдуми з вимогою відсторонити Путіна через держзраду

Група депутатів із Санкт-Петербурга звинувачує Путіна у завдаванні шкоди Росії.
Через це вони звернулся до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента.
Про це депутати написали в своїх соцмережах.
"Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента Путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримала більшість присутніх депутатів", - написав депутат Дмитро Палюга.
⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности— Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022
Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52
Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у твітері розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.
"Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути Путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:
- 1) загибелі російських військових,
- 2) проблем у російській економіці,
- 3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)" - написав він.
Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa— Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022
Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні загинули понад 51 тисячу російських солдат. Лише за минулу добу ЗСУ "закобзонили" понад 600 окупантів.
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