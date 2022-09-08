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"Перші ластівки": у Росії група депутатів звернулася до Держдуми з вимогою відсторонити Путіна через держзраду

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"Перші ластівки": у Росії група депутатів звернулася до Держдуми з вимогою відсторонити Путіна через держзраду

Фото: Associated Press

Група депутатів із Санкт-Петербурга звинувачує Путіна у завдаванні шкоди Росії.

Через це вони звернулся до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента.

Про це депутати написали в своїх соцмережах.

"Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента Путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримала більшість присутніх депутатів", - написав депутат Дмитро Палюга.

Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у твітері розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.

"Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути Путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:

  • 1) загибелі російських військових,
  • 2) проблем у російській економіці,
  • 3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)" - написав він.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні загинули понад 51 тисячу російських солдат. Лише за минулу добу ЗСУ "закобзонили" понад 600 окупантів.

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