"Перші ластівки": у Росії група депутатів звернулася до Держдуми з вимогою відсторонити Путіна через держзраду

Через це вони звернулся до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента.

Про це депутати написали в своїх соцмережах.

"Рада МО Смольнінське ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти президента Путіна для звільнення його з посади. Рішення підтримала більшість присутніх депутатів", - написав депутат Дмитро Палюга.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Також майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у твітері розмістив інший депутат Микита Юрєфєв.

"Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути Путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок СВО призвело до:

1) загибелі російських військових,

2) проблем у російській економіці,

3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази!)" - написав він.

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні загинули понад 51 тисячу російських солдат. Лише за минулу добу ЗСУ "закобзонили" понад 600 окупантів.

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