Перші мобілки, купони та кравчучки: чим запам'яталося правління першого президента України

Яким запам'яталося українцям президенство Леоніда Кравчука, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

І хоча президенство Кравчука тривало менше одного терміну, перші роки незалежності були надзвичайно важливими і надовго запам'яталися українцям.

Гіперінфляція і купони

У 1993 році в Україні розпочалася шалена інфляція. В обігу з'явилися незвичні купюри:

2 тисячі карбованців,

5 тисяч карбованців,

10 тисяч карбованців,

20 тисяч карбованців,

500 тисяч карбованців,

1 мільйон карбованців.

Напевно кожен українець тоді став "мільйонером", проте вартість цих грошей була мізерною. Громадяни були змушені ходити до магазинів з величезними сумками або валізами. Ціни навіть на продукти обчислювалися у сотнях тисяч.

Фото: aystatic.by

"Кравчучка"

Загалом перші роки незалежності були економічно важкими: інфляція, безробіття, хаотична приватизація, розгул злочинності (так званий "рекет").

Саме тоді у словнику і господарствах українців з'явилася "кравчучка". Це жартівлива назва різновиду ручного візка для перевезення вантажів. Саме в період правління Кравчука "човникарство" (дрібна торгівля) набуло масового характеру.

Фото: УНІАН

Сам Кравчук не вважав свою "тезку" чимось негативним.

"Той, хто у 90-і їздив із кравчучкою, нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з ним і досі", — прокоментував він в інтерв'ю журналу "Пропозиція" в 2013 році.

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