Перші морози накриють Україну: синоптики назвали регіони

В Україні буде прохолодно / © Pixabay

Синоптики попередили українців про заморозки, які очікуються 14 та 15 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

«14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Встановлено І рівень небезпечності (жовтий)», — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні прогнозується частково вітряна та хмарна погода з проясненнями. Подекуди пройдуть невеликі дощі, а вночі на півдні та сході опадів не очікується. У Карпатах прогнозуються невеликі дощі, вночі можливий мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від +2° до -3° уночі та від +3° до +8° вдень.