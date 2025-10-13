- Дата публікації
Перші морози накриють Україну: синоптики назвали регіони
14 та 15 жовтня в низці областей України очікуються заморозки.
Синоптики попередили українців про заморозки, які очікуються 14 та 15 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».
«14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Встановлено І рівень небезпечності (жовтий)», — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 13 жовтня в Україні прогнозується частково вітряна та хмарна погода з проясненнями. Подекуди пройдуть невеликі дощі, а вночі на півдні та сході опадів не очікується. У Карпатах прогнозуються невеликі дощі, вночі можливий мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від +2° до -3° уночі та від +3° до +8° вдень.